Службы Сочи работают в усиленном режиме из-за непогоды

По поручению главы Сочи Андрея Прошунина службы курорта работают в усиленном режиме на фоне непогоды. С вечера 13 января, а также ночью и утром 14 января на территории Сочи и Сириуса ожидается сильный дождь, в высокогорье с мокрым снегом и снегом, передает пресс-служба администрации города.

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«Жителям и гостям курорта рекомендовано предпринять все необходимые меры предосторожности. В случае чрезвычайной ситуации звонить с мобильных телефонов по номеру 112»,— напомнили в мэрии.

«Ъ-Сочи» писал, что осадки ожидаются как в прибрежной, так и предгорной частях Сочи. Ранее прогнозировалось также усиление волнения моря до трех баллов. Пляжные службы могут временно ограничивать доступ на зимние пляжи для безопасности отдыхающих. В горах сохраняется слабая лавинная опасность на высотах выше 1 тыс. м.

Вячеслав Рыжков