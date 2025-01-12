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В Сочи ожидают усиление волнения моря до трех баллов

В ночь с 12 на 13 января и утром волнение будет ощущаться в районе от поселка Магри до села Веселое, где высота волн может достигать одного метра. Об этом сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные метеорологов.

Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

В горах Сочи также сохраняется слабая лавинная опасность на высотах выше 1 тыс. метров. Данный прогноз действителен с 18:00 12 января до 18:00 13 января.

Глава курорта Андрей Прошунин поручил всем городским службам работать в усиленном режиме. За ситуацией следит Оперштаб. Пляжные службы могут временно ограничивать доступ на зимние пляжи для безопасности отдыхающих.

Жителям и гостям Сочи рекомендовано воздержаться от отдыха у воды и принять меры предосторожности, а в случае ЧС — звонить по номеру 112.

Андрей Пугачев

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