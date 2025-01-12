В Сочи ожидают усиление волнения моря до трех баллов
В ночь с 12 на 13 января и утром волнение будет ощущаться в районе от поселка Магри до села Веселое, где высота волн может достигать одного метра. Об этом сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные метеорологов.
Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ
В горах Сочи также сохраняется слабая лавинная опасность на высотах выше 1 тыс. метров. Данный прогноз действителен с 18:00 12 января до 18:00 13 января.
Глава курорта Андрей Прошунин поручил всем городским службам работать в усиленном режиме. За ситуацией следит Оперштаб. Пляжные службы могут временно ограничивать доступ на зимние пляжи для безопасности отдыхающих.
Жителям и гостям Сочи рекомендовано воздержаться от отдыха у воды и принять меры предосторожности, а в случае ЧС — звонить по номеру 112.