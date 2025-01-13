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Горьковская железная дорога достигла рекордной погрузки зерна в 2024 году

По итогам 2024 года погрузка зерна на Горьковской железной дороге (ГЖД, филиал ОАО «РЖД») выросла до 637 тыс. тонн (+2% к 2023 году). Это рекордный показатель для магистрали, сообщили в пресс-службе компании.

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Наибольший объем погрузки обеспечили станции «Красный узел» (Мордовия, 65 тыс. тонн), «Чебоксары» (Чувашия, 61 тыс. тонн) и «Тихорецкая» (Татарстан, 57 тыс. тонн). Топ-7 замкнули нижегородские Шатки (46 тыс. тонн) и Сергач (42 тыс. тонн).

Как писал «Ъ-Приволжье», отгрузка на ГЖД в 2024 году сократилась на 7,2% за год, до 26,8 млн тонн.

Елена Ковалева

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