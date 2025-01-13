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Сокращения в нижегородских структурах «Газпрома» пока не планируются

Нижегородские структуры ПАО «Газпром» пока не планируют сокращать штат сотрудников вслед за головной компанией, сообщил «Ъ-Приволжье» источник в энергетической компании. Прежде всего, это связано с острым дефицитом кадров, отметил собеседник.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«У нас серьезная нехватка людей. Возможно, сверху спустят некую подобную директиву, однако сократить штат при подобном кадровом голоде невозможно», — подчеркнул источник.

Ранее сообщалось, что центральный аппарат «Газпрома» планируется сократить вдвое, до 2,5 тыс. человек.

Владимир Зубарев

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