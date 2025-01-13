Прокуратура заинтересовалась работой по вывозу мусора

Прокуратура Пермского края начала проверку по факту жалоб жителей Перми о работе по вывозу твердых коммунальных отходов с контейнерных площадок. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал «ЧП Пермь» Фото: telegram-канал «ЧП Пермь»

Прокуратура Пермского края начала проверку по фактам жалоб жителей Перми о плохой работе по вывозу твердых коммунальных отходов с контейнерных площадок. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению уполномоченными подрядными организациями и иными ответственными лицами обязанностей по своевременному и полному исполнению взятых на себя обязательств по очистке улиц и тротуаров от снега и его вывозу, а также по уборке контейнерных площадок»,— сообщает пресс-служба прокуратуры.

В новогодние каникулы жители нескольких районов Перми выложили в соцсетях фото переполненных мусором контейнерных площадок. Бытовые отходы не вывозились несколько дней.

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами АО «ПРО ТКО» объяснил это «кратным увеличением мусора в праздничные выходные» и «отсутствием подъездных путей к контейнерным площадкам после обильных снегопадов».