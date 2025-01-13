В метро Екатеринбурга увеличат частоту движения поездов после ремонта составов

В Екатеринбургском метрополитене увеличат частоту движения поездов после технических испытаний двух составов, рассказали «Ъ-Урал» в городской администрации. «Поезда находились на капитальном ремонте в Санкт-Петербурге. С 9 января оба состава находятся на линии и полностью функционируют»,— отметили в мэрии. В администрации добавили, что изменение графиков движения и сокращение интервала между составами «произойдет позднее».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Напомним, два состава проходили модернизацию на Октябрьском электровагоноремонтном заводе (ОЭВРЗ) в Санкт-Петербурге. С 11 по 24 декабря поезда обкатывали в метро Екатеринбурга в «непиковое» время, посадка пассажиров на них не производилась. Сотрудники метрополитена проверили аппараты, системы и приборы в вагонах с разными скоростями.

Полина Щуцкая