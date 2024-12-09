В Екатеринбурге новые составы метро пройдут обкатку без пассажиров

В Екатеринбурге будут производить техническую обкатку двух новых составов с 11 по 24 декабря, сообщили в пресс-службе администрации города. В этот период посадка пассажиров на них производиться не будет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Технические испытания необходимы, чтобы проверить аппараты, системы и приборы в вагонах с разными скоростями в условиях метрополитена. Производить обкатку будут в «непиковое» время.

Составы проходили модернизацию на Октябрьском электровагоноремонтном заводе (ОЭВРЗ) в Санкт-Петербурге. Они начнут перевозить пассажиров с января 2025 года.

Напомним, 31 декабря и 1 января в Екатеринбурге введут бесплатный проезд на метро и электротранспорте. Помимо этого, с 29 декабря по 8 января бесплатной будет парковка на улицах города.

Анна Капустина