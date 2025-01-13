Китайские туристы не смогли улететь из Мурманска в Петербург из-за снегопада

Рейс с китайскими туристами из Мурманска в Петербург перенесли на два дня из-за снегопада в Пулково, сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на главу компании «Визит Мурманск» Олега Теребенина. Изначально 30 пассажиров из Поднебесной должны были вылететь в город на Неве 12 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Согласно правилам, китайским гостям должны были предоставить гостиницу и трансфер до пункта назначения на автобусах. Однако вместо этого туристы получили 30 письменных извещений об отмене рейса. О компенсациях от авиаперевозчика Smartavia речи не шло. В итоги путешественникам пришлось покупать билеты на поезд за свой счет.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал о массовых задержках рейсов в Пулково 12 января. Непросто пришлось пассажирам, которые должны были отправиться в Петербург из Калининграда и Самары. Они ждали самолеты 12 и 16 часов соответственно.

Кирилл Бевзюк