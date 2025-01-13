К месту крушения танкера «Волгонефть-239» проложена техническая дорога

В зоне чрезвычайной ситуации у мыса Панагия строители завершили прокладку технической дороги к кормовой части танкера «Волгонефть-239», которая села на мель во время шторма 15 декабря 2024 года, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

От берега моря до места кораблекрушения насыпано 600 м дороги, по которой к танкеру должна подойти техника для откачки мазута. На площадке напротив кормы танкера продолжается укладка камней и щебня, чтобы уплотнить грунт для работы самосвалов и экскаваторов. Одновременно продолжаются работы по уборке акватории Черного моря и берега от мазута, вылившегося из поврежденной кормы танкера «Волгонефть-239» после шторма 10 января. Загрязненная территория протяженностью 300 м ограждена боновыми заграждениями и пропиленовыми сетями, которые не дают мазуту растекаться по акватории Черного моря.

Глава МЧС Александр Куренков вчера, 12 января, признал, что утечка нефтепродуктов на месте кораблекрушения продолжается, потому первоочередной задачей является устранение течи и откачка мазута из корпуса танкера. Работы по ликвидации последствий аварии ведутся круглосуточно.

Разлив нефтепродуктов в Черном море произошел в результате крушения танкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212», перевозивших около 9 тыс. т мазута. Сразу после аварии, по оценке специалистов, в воду вылилось около 2,4 тыс. т мазута.

Анна Перова, Краснодар