Суд арестовал чиновника свердловского минАПК за выращивание конопли

Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил в СИЗО до 23 февраля начальника отдела земледелия и семеноводства министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Игоря Крупского. Как «Ъ-Урал» сообщили в пресс-службе суда, он был арестован по п. «а», «г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических веществ организованной группой в крупном размере).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Мера пресечения в отношении Игоря Крупского была избрана за неделю до Нового года — 25 декабря 2024 года. По данным источника «Ъ-Урал», Игорь Крупский занимался выращиванием конопли, в его уголовном деле есть еще несколько фигурантов. В правоохранительных органах задержание и арест чиновника не комментируют.

Оперативно получить комментарий в пресс-службе регионального министерства «Ъ-Урал» не удалось.

Напомним, накануне были арестованы двое уральцев, которые на съемной квартире в Талице (Свердловская область) производили конфеты в виде шоколадных сердец с добавлением психотропных грибов. В ходе обысков было изъято более 400 готовых к продаже конфет, свыше 1 кг расфасованного нелегального товара и более 300 растущих грибов. В отношении обвиняемых возбуждены уголовные дела по ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических веществ) и по ст. 231 УК РФ (Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества).

Мария Шараева