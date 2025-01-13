Из-за аварии на электросети в Каменске нарушена работа котельной

Аварийное отключение энергии в Каменске привело к гидроудару в котельной и теплосетях города. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава каменской администрации Александр Камоцкий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Часть домов осталась без теплоснабжения — сколько именно зданий попали в зону отключения не уточняется. Восстановить работу объектов планировали до полудня, однако сообщений о возвращении тепла жителям пока не поступало.

Напомним, этим утром без света осталась также часть города Гукова. Также стало известно, что с 16 по 17 января в Железнодорожном районе Ростова пройдут плановые отключения воды.

Дмитрий Ковалевский