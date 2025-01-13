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Часть Гуково осталась без света из-за нарушения в сети

13 января, утром, в Гуково технологическое нарушение в сети 6 кВ, что привело к отключению потребителей по нескольким улица. Об этом сообщает «ДонЭнерго».

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Отключение электроэнергии коснется улиц Гагарина, Комсомольская, Криничная, Шахтерская, Октябрьская, Мелитопольская, Матросова, Солидарности, Базарная, Ульянова, Буденного, Степная и Богдана Хмельницкого.

Электроснабжение обещают восстановить в течение трех часов, до 11 утра.

Ева Китаева

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