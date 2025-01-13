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В новогодние каникулы в Башкирии чаще всего жаловались на дороги

С 29 декабря 2024 года по 12 января этого года от жителей Башкирии больше всего жалоб поступило на дороги, сообщил на оперативном совещании в правительстве республики начальника управления главы республики по социальным коммуникациям Дмитрий Черенков. По сравнению с аналогичным периодом 2023 и 2024 годов их число увеличилось на 5% (с 3,08 тыс. до 3,25 тыс. обращений), отметил он.

На втором месте по количеству жалоб — проблемы благоустройства, на которые за время новогодних каникул поступило 2,22 тыс. жалоб, это на 49% больше, чем в конце 2024—начале 2025 года (1,49 тыс. обращений). На третьем месте — проблемы ЖКХ (1,1 тыс. обращений, что на 16% больше по сравнению с прошлыми годами).

На здравоохранение и медицину поступило на 2% меньше жалоб (598 вместо 609). Социальное обслуживание вызвало на 30% больше жалоб (476 против 366), а общественный транспорт — на 57% меньше (262 вместо 606).

Вопросы безопасности волновали жителей республики на 18% больше (с 168 до 198 жалоб), физкультуры и спорта — на 22%, с 115 до 140.

Общее число обращений увеличилось на 878, с 8,51 тыс. до 9,39 тыс., добавил Дмитрий Черенков.

Майя Иванова

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