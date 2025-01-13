Открытое горение на промобъекте в Энгельсе ликвидировали

Открытое горение на промышленном предприятии в Энгельсе, удалось ликвидировать. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. Он поблагодарил сотрудников МЧС и других специалистов за их работу.

Господин Бусаргин отметил, что спасатели продолжают работать на месте происшествия. Пожар начался 8 января после атаки беспилотников. Министерство обороны России сообщило, что над территорией региона были сбиты 11 украинских беспилотников.

Вечером 8 января при ликвидации пожара погибли двое сотрудников МЧС — Геннадий Афанасьев и Жаслан Телеупов. Еще один пострадал, его эвакуировали в Санкт-Петербург. В Саратове и Питерке прошли похороны погибших, а трем сотрудникам МЧС были представлены к государственным наградам. В парке «Патриот» организован мемориал в память о них.

В Энгельсском районе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. Заместитель руководителя МЧС России Илья Денисов прибыл на место происшествия. В безветренную погоду местных жителей просят плотно закрывать окна и реже выходить на улицу.

Никита Маркелов