Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Инвестиции в туризм в России в 2024 году выросли почти в 1,5 раза

За первые девять месяцев 2024 года частные и госинвестиции в туристическую отрасль выросли на 44%, до 652 млрд руб., рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Это почти в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года.

По словам господина Чернышенко, сейчас по программе льготного кредитования реализуются 239 проектов с объемом инвестиций 1,2 трлн руб. По программе субсидирования строительства модульных гостиниц за 2023–2024 годы поддержано более 600 проектов в 61 регионе с номерным фондом около 14,5 тыс.

В рамках программы льготного кредитования запланировано 218 проектов по строительству гостиниц и многофункциональных комплексов с номерным фондом 51,3 тыс. Также должны построить девять аквапарков, три парка развлечений и девять горнолыжных комплексов.

«Вместе с ростом внутреннего туризма растет интерес предпринимателей к созданию туристической инфраструктуры. Отрасль развивается ускоренными темпами: появляются новые отели и санатории, горные курорты, растет качество сервиса»,— прокомментировал глава Минэкономики Максим Решетников.

В ноябре прошлого года Минэкономики анонсировало новый отбор участников в госпрограмму льготного кредитования для реконструкции отелей в старинных усадьбах. Согласно новым условиям, инвесторам будет легче создавать на их базе гостиницы. Как выяснил «Ъ FM», в 2025 году в стране откроется минимум один такой объект.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Отельеры реконструируют усадьбы».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...