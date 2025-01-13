Инвестиции в туризм в России в 2024 году выросли почти в 1,5 раза

За первые девять месяцев 2024 года частные и госинвестиции в туристическую отрасль выросли на 44%, до 652 млрд руб., рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Это почти в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года.

По словам господина Чернышенко, сейчас по программе льготного кредитования реализуются 239 проектов с объемом инвестиций 1,2 трлн руб. По программе субсидирования строительства модульных гостиниц за 2023–2024 годы поддержано более 600 проектов в 61 регионе с номерным фондом около 14,5 тыс.

В рамках программы льготного кредитования запланировано 218 проектов по строительству гостиниц и многофункциональных комплексов с номерным фондом 51,3 тыс. Также должны построить девять аквапарков, три парка развлечений и девять горнолыжных комплексов.

«Вместе с ростом внутреннего туризма растет интерес предпринимателей к созданию туристической инфраструктуры. Отрасль развивается ускоренными темпами: появляются новые отели и санатории, горные курорты, растет качество сервиса»,— прокомментировал глава Минэкономики Максим Решетников.

В ноябре прошлого года Минэкономики анонсировало новый отбор участников в госпрограмму льготного кредитования для реконструкции отелей в старинных усадьбах. Согласно новым условиям, инвесторам будет легче создавать на их базе гостиницы. Как выяснил «Ъ FM», в 2025 году в стране откроется минимум один такой объект.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Отельеры реконструируют усадьбы».