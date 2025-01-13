Минобороны рассказало об эвакуации мирных жителей из Курахово

Подразделения Южной группировки войск проводят эвакуацию мирных жителей из Курахово в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщило Минобороны. Сколько человек предстоит эвакуировать, не уточняется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Красильников / РИА Новости Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

«Мотострелковые подразделения Южной группировки войск приступили к эвакуации жителей города Курахова, освобожденного российскими военнослужащими на прошлой неделе»,— рассказали в министерстве (цитата по ТАСС).

Минобороны 6 января сообщило о взятии Курахово. Бои за город продолжались с сентября 2024-го. По состоянию на 2022 год в Курахово проживало 18,2 тыс. человек. Глава ДНР Денис Пушилин пообещал, что город восстановят, но сроки работ зависят от оперативной обстановки.