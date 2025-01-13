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«Деметра-Холдинг» приобрел долю в судоходной компании

«Деметра-Холдинг» приобрел 25% акций судоходной компании «Астрол», став 9 января ее совладельцем. Сделка направлена на развитие транспортно-логистической инфраструктуры и поддержку экспорта российского агропромышленного комплекса, сообщает «Ъ» со ссылкой на пресс-службу компании.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Судоходная компания «Астрол» управляет десятью многоцелевыми сухогрузами проекта RSD59 класса «река-море» дедвейтом 8144 тонны. Сухогрузы построили в 2019–2021 годах на Окской судоверфи по заказу Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). Судна были переданы «Астролу» в лизинг.

По мнению аналитиков, «Деметра-Холдинг» завершает формирование полной логистической цепочки для транспортировки зерна на экспорт, что позволит компании укрепить свои позиции на международном рынке. В свою очередь, «Астрол» получит поддержку в условиях роста лизинговых платежей и гарантии загрузки своего флота.

Ранее «Деметра-Холдинг» анонсировал выход на рынок морских перевозок.

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