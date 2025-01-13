Партия Вагенкнехт потребовала газа из России и прекращения конфликта на Украине

Немецкая партия «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) на съезде в Бонне утвердила предвыборную программу, в которой потребовала возобновить поставки газа из России и прекратить конфликт на Украине. Об этом сообщил телеканал ZDF. Документ был поддержан почти единогласно: из примерно 600 делегатов один высказался против, двое воздержались.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сара Вагенкнехт

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters Сара Вагенкнехт

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

«Мы должны организовать наш импорт энергоресурсов, руководствуясь критерием самых низких цен, а не двойными стандартами и идеологией»,— заявила на съезде госпожа Вагенкнехт (цитата по ТАСС).

BSW также предложила пересмотреть миграционную политику страны. В программе отмечено, что рассмотрение заявлений на предоставление убежища в ФРГ должно происходить за пределами ЕС. «Тот, кто въезжает из безопасной третьей страны, не имеет права остаться (в Германии.— "Ъ")»,— сказано в предвыборной программе партии. Кроме того, делегаты одобрили формирование собственного партийного фонда.

Досрочные парламентские выборы в Германии пройдут 23 февраля. Согласно опросам, за BSW готовы проголосовать от 4% до 7% избирателей.

Подробнее о кандидатах на пост главы правительства ФРГ — в материале «Ъ» «Железные канцлеры».