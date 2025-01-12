Первый круг
Мужчины. Каспер Рууд (Норвегия, 6)—Хауме Мунар (Испания) 6:3, 1:6, 7:5, 2:6, 6:1. Юго Эмбер (Франция, 14)—Маттео Джиганте (Италия) 7:6 (7:5), 7:5, 6:4. Александр Зверев (Германия, 2)—Люка Пуйе (Франция) 6:4, 6:4, 6:4. Артюр Фис (Франция, 20)—Отто Виртанен (Финляндия) 3:6, 7:6 (7:4), 6:4, 6:4.
Женщины. Мирра Андреева (Россия, 14)—Мария Боузкова (Чехия) 6:3, 6:3. Чжэн Циньвэнь (Китай, 5)—Анка Алексия Толони (Румыния) 7:6 (7:3), 6:1. Донна Векич (Хорватия, 18)—Диана Парри (Франция) 6:4, 6:4. Паула Бадоса (Испания, 11)—Ван Синьюй (Китай) 6:3, 7:6 (7:5). Арина Соболенко (Белоруссия, 1)—Слоун Стивенс (США) 6:3, 6:2. Анна Блинкова (Россия)—Дарья Сэвилл (Австралия) 1:6, 6:4, 7:5.