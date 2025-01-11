В Сочи произошло второе за день землетрясение

Жители Сочи второй за день ощутили подземные толчки. Об этом сразу несколько горожан сообщили «Ъ-Сочи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр Фото: Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр

По словам очевидцев, колебания были ощутимыми, но кратковременными. Они сопровождались вибрацией мебели звоном посуды.

Telegram-канал «Любимый Сочи», ссылаясь на подписчиков, сообщил, что больше всего обращений по поводу землетрясения поступало из Центрального, Адлерского и Хостинского районов.

О толчках также сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр, однако позже опубликовал на своих ресурсах, что не может подтвердить сейсмособытие в Сочи.

В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что по предварительной информации разрушений инфраструктуры и пострадавших нет. Подробности ведомство пообещало предоставить позже.

Александр Орлов