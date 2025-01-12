За сутки в Свердловской области произошло 17 пожаров, один человек погиб

В Свердловской области за минувшие сутки ликвидировано 17 пожаров, в которых были спасены 19 человек, трое получили травмы, один человек погиб. Об этом сообщили в МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По данным МЧС, большая часть (65%) пожаров произошла в жилом секторе. Так, одно из возгораний произошло в Асбесте, на ул. Ленина, где загорелось имущество в квартире на третьем этаже 4-хэтажного дома. Площадь пожара составила 15 кв. м. Пожарные спасли четырех человек, еще 10 эвакуировались самостоятельно. Пожар был потушен за 19 минут, его причины выясняются. В результате случившегося один человек получил травмы, еще один — погиб.

Еще один пожар произошел в Краснотурьинске, на пер. Воронцовский, где сгорели частный дом и баня, площадь возгорания составила 130 кв. м. Из-за пожара пострадали два человека, его причина устанавливается.

В поселке Монетный Березовска на ул. Западной промзоны сгорело производственное здание на площади 800 кв. м. Пожар был потушен за два часа.

Напомним, накануне в Свердловской области было ликвидировано 14 пожаров.

Анастасия Таначева