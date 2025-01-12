Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

За сутки в Свердловской области произошло 17 пожаров, один человек погиб

В Свердловской области за минувшие сутки ликвидировано 17 пожаров, в которых были спасены 19 человек, трое получили травмы, один человек погиб. Об этом сообщили в МЧС России.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По данным МЧС, большая часть (65%) пожаров произошла в жилом секторе. Так, одно из возгораний произошло в Асбесте, на ул. Ленина, где загорелось имущество в квартире на третьем этаже 4-хэтажного дома. Площадь пожара составила 15 кв. м. Пожарные спасли четырех человек, еще 10 эвакуировались самостоятельно. Пожар был потушен за 19 минут, его причины выясняются. В результате случившегося один человек получил травмы, еще один — погиб.

Еще один пожар произошел в Краснотурьинске, на пер. Воронцовский, где сгорели частный дом и баня, площадь возгорания составила 130 кв. м. Из-за пожара пострадали два человека, его причина устанавливается.

В поселке Монетный Березовска на ул. Западной промзоны сгорело производственное здание на площади 800 кв. м. Пожар был потушен за два часа.

Напомним, накануне в Свердловской области было ликвидировано 14 пожаров.

Анастасия Таначева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...