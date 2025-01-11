За сутки в Свердловской области ликвидировали 14 пожаров
В Свердловской области за минувшие сутки было ликвидировано 14 пожаров. Об этом сообщили в МЧС России.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Как уточняется в сообщении, большинство из пожаров (64%) произошли в жилом секторе.
Так, в пос. Нагорный в СНТ «Золотое яблоко» произошел пожар в частной бане и надворных постройках. Его площадь составила 183 кв. м. Огонь был потушен за два часа. Другой пожар произошел в квартире пятиэтажного дома. Площадь возгорания составила 5 кв. м. При помощи специальных устройств были спасены два человека.
В Нижнем Тагиле в СНТ «Весна» горел садовый дом и надворные постройки. Площадь пожара составила 80 кв. м., он был потушен за 39 минут. Причиной возгорания стало несоблюдение правил пожарной безопасности при устройстве печи.
Причину остальных пожаров устанавливают пожарные дознаватели.