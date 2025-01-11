За сутки в Свердловской области ликвидировали 14 пожаров

В Свердловской области за минувшие сутки было ликвидировано 14 пожаров. Об этом сообщили в МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как уточняется в сообщении, большинство из пожаров (64%) произошли в жилом секторе.

Так, в пос. Нагорный в СНТ «Золотое яблоко» произошел пожар в частной бане и надворных постройках. Его площадь составила 183 кв. м. Огонь был потушен за два часа. Другой пожар произошел в квартире пятиэтажного дома. Площадь возгорания составила 5 кв. м. При помощи специальных устройств были спасены два человека.

В Нижнем Тагиле в СНТ «Весна» горел садовый дом и надворные постройки. Площадь пожара составила 80 кв. м., он был потушен за 39 минут. Причиной возгорания стало несоблюдение правил пожарной безопасности при устройстве печи.

Причину остальных пожаров устанавливают пожарные дознаватели.

Анастасия Таначева