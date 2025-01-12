Ростов попал в ТОП-5 самых читающих городов России

Ростов-на-Дону по итогам 2024 года оказался на пятой строчке самых читающих городов России. Это следует из данных литературной платформы «Литнет». За год донская столица поднялась в рейтинге сразу на пять строчек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Эксперты сервиса отметили, что росту позиций Ростова способствовал целый ряд факторов. Одним из них стал рост числа литературных клубов и мероприятий, направленных на популяризацию чтения. Также там отметили развитие библиотечной инфраструктуры и рост популярности книг в цифровом формате.

Лидерами по России остаются Москва и Санкт-Петербург.

Также Ростов оказался и на шестом месте в рейтинге самых пишущих городов России. Самым популярным жанром среди авторов из Ростова остаются любовные романы (55%). Следом идут фэнтези (47%) и фантастика (44%). Четвертую строчку заняли произведения в жанре «ужасы» — 42%. Замыкает пятерку молодежная проза на которую приходится 38%.

Роман Никитин