В Пулково продлили ограничения полетов из-за сильного снегопада

Приостановку приема и отправки самолетов в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге продлили до нормализации погодных условий, сообщила пресс-служба воздушной гавани. Ранее ожидалось, что аэропорт возобновит работу в 9:15 мск.

Накануне, 11 января, из-за погодных условий в Пулково отменили десять рейсов и задержали 16, следует из информации на онлайн-табло. Среди отмененных — рейсы в Москву и Нижний Новгород.

Согласно прогнозу Росгидрометцентра, снегопад в Санкт-Петербурге закончится около 16:00. Температура в городе днем — от –3 до –5.