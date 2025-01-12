В Пулково ограничили полеты из-за сильного снегопада

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге приостановил прием и отправку воздушных судов для очистки взлетно-посадочной полосы от снега, сообщила пресс-служба воздушной гавани. Предварительно, возобновление работы аэропорта начнется после 9:15 мск.

«Пулково работает в сложных метеоусловиях. На текущий момент для очистки взлетно-посадочной полосы от снега аэропорт приостановил прием и отправку воздушных судов»,— сказано в сообщении аэропорта.

Накануне, 11 января, из-за погодных условий в Пулково отменили 10 рейсов и задержали 16, следует из информации на онлайн-табло. Среди отмененных — рейсы в Москву и Нижний Новгород.