Мирра Андреева вышла во второй круг Australian Open

Российская теннисистка Мирра Андреева победила Марию Боузкову из Чехии в первом раунде Australian Open. Матч, проходивший в Мельбурне, завершился со счетом 6:3, 6:3, он длился 1 час 14 минут. Во втором круге россиянка встретится с победительницей матча между Магдой Линетт из Польши и Моюкой Утидзимой из Японии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мирра Андреева

Фото: Ng Han Guan / AP Мирра Андреева

Фото: Ng Han Guan / AP

Андреевой 17 лет. Она занимает 15 место в рейтинге теннисисток. На ее счету 1 титул WTA в одиночном разряде. Серебряный призер Олимпиады в парном разряде. Боузковой 26 лет. Она находится на 52 месте рейтинга теннисисток. На ее счету также один титул WTA.

Australian Open стартовал сегодня, 12 января, в Мельбурне. Это первый турнир Большого шлема в сезоне.

Об участии в турнире россиян — в материале «Ъ» «Мельбурнское притяжение».