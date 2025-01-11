Орбиту МКС подняли на 3,2 км

Международную космическую станцию (МКС) готовят к запуску пилотируемого корабля «Союз МС-27» и приземлению «Союза МС-26», запланированные на весну 2025 года. Средняя высота орбиты повысилась на 3,2 км и составила 416,71 км, сообщил «Роскосмос».

Высота была увеличена двигателями грузового корабля «Прогресс МС-28». Корабль пристыкован к служебному модулю «Звезда» российского сегмента. Они проработали 1155 секунд и выдали импульс 1,8 м/с.

За время работы МКС проведено 372 коррекции высоты ее орбиты. 213 — с помощью двигателей кораблей «Прогресс». Сейчас на МКС находятся космонавты «Роскосмоса» Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов и космонавты NASA Дональд Петтит, Ник Хейг, Барри Уилмор и Сунита Уилльямс.