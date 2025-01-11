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В Казани суд отправил под домашний арест водителя после ДТП с тюбингом

Приволжский районный суд Казани избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для 23-летней девушки, обвиняемой в гибели подруги при катании на тюбинге. Об этом сообщает прокуратура Республики Татарстан.

По версии следствия, трагедия произошла в ночь на 8 января на улице Равнинная в Казани. Обвиняемая, управляя автомобилем Hyundai Gets, в нарушение правил дорожного движения буксировала свою подругу на тюбинге, прикрепленном к машине с помощью троса. Во время движения произошло ДТП, в результате которого пассажирка получила тяжелые травмы и в тот же день скончалась в больнице. После происшествия водитель скрылась, не вызвав полицию.

Накануне девушку задержали и допросили. Ей предъявлено обвинение по п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека, сопряженное с оставлением места происшествия). Расследование уголовного дела контролирует прокуратура Казани.

Анар Зейналов

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