В Казани суд отправил под домашний арест водителя после ДТП с тюбингом

Приволжский районный суд Казани избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для 23-летней девушки, обвиняемой в гибели подруги при катании на тюбинге. Об этом сообщает прокуратура Республики Татарстан.

По версии следствия, трагедия произошла в ночь на 8 января на улице Равнинная в Казани. Обвиняемая, управляя автомобилем Hyundai Gets, в нарушение правил дорожного движения буксировала свою подругу на тюбинге, прикрепленном к машине с помощью троса. Во время движения произошло ДТП, в результате которого пассажирка получила тяжелые травмы и в тот же день скончалась в больнице. После происшествия водитель скрылась, не вызвав полицию.

Накануне девушку задержали и допросили. Ей предъявлено обвинение по п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека, сопряженное с оставлением места происшествия). Расследование уголовного дела контролирует прокуратура Казани.

Анар Зейналов