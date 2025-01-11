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В Татарстане грузовик насмерть сбил женщину с ребенком на трассе М-7

В Верхнеуслонском районе Татарстана водитель грузовика Scania сбил женщину и пятилетнюю девочку на пешеходном переходе. Женщина скончалась, ребенок получил травмы, сообщает Госавтоинспекция МВД по Республике Татарстан.

Трагедия произошла на 776-м километре федеральной трассы М-7 «Волга». По предварительным данным, водитель грузовика не снизил скорость перед нерегулируемым пешеходным переходом и совершил наезд на 34-летнюю женщину и пятилетнюю девочку. Пострадавшая женщина скончалась в машине скорой помощи, ребенка с травмами доставили в больницу.

На место происшествия выехала и. о. прокурора Верхнеуслонского района Алсу Данилова. Ход и результаты процессуальной проверки находятся на контроле районной прокуратуры.

Анар Зейналов

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