Депутат Бессараб: россиянам могут доиндексировать пенсии с февраля

Власти могут дополнительно проиндексировать пенсии россиян с 1 февраля в случае превышения прогнозируемого уровня инфляции. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

С 1 января страховые пенсии уже проиндексировали на 7,3%, но реальный уровень инфляции может оказаться выше того, который заложили в проект бюджета, пояснила депутат. «Уровень, который сообщался 28 декабря, в последний рабочий день 2024 года, уже превышал прогнозное значение... Росстату все-таки нужно прийти к точному расчету»,— сказала госпожа Бессараб «Московскому комсомольцу».

Как считает профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Юлия Финогенова, дополнительная индексация может составить около 2,3%–2,5%.

Депутат Госдумы Никита Чаплин («Единая Россия») сообщал, что средний размер страховой пенсии по старости в этом году ожидается на уровне 24 059 руб. С апреля на 14,75% проиндексируют социальные пенсии, к концу года их среднее значение составит 15 456 руб.

О пенсиях в прошлом году — в материале «Ъ» «Зарплата в четыре пенсии».