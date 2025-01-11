Движение по Крымском мосту перекрыто

Движение по Крымскому мосту временно приостановлено. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе в 0:04 по мск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Министерства транспорта РФ Фото: Пресс-служба Министерства транспорта РФ

Всем находящимся на мосту и в зоне досмотра рекомендовано сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Движение на Крымском мосту ограничивали 4 января, в результате образовалась очередь более чем в 1 тыс. автомобилей. После ликвидации пробок ночью 5 января, ситуация с проездом была стабилизирована. В Крыму в настоящее время действует желтый уровень террористической опасности.

Наталья Решетняк