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Движение по Крымском мосту перекрыто

Движение по Крымскому мосту временно приостановлено. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе в 0:04 по мск.

Фото: Пресс-служба Министерства транспорта РФ

Фото: Пресс-служба Министерства транспорта РФ

Всем находящимся на мосту и в зоне досмотра рекомендовано сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Движение на Крымском мосту ограничивали 4 января, в результате образовалась очередь более чем в 1 тыс. автомобилей. После ликвидации пробок ночью 5 января, ситуация с проездом была стабилизирована. В Крыму в настоящее время действует желтый уровень террористической опасности.

Наталья Решетняк

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