Пробки на Крымском мосту ликвидированы

С обеих сторон Крымского моста больше нет затруднений в проезде к досмотровым пунктам. Накануне, 4 января, там образовалась пробка более чем в 1 тыс. автомобилей.

Большая очередь с обеих сторон моста начала образовываться днем 4 января. К 17:01 в ней стояло 1190 автомобилей. После этого число машин начало снижаться. К 00:00 5 января пробка была ликвидирована. С тех пор затруднений в проезде не возникало.

Затруднения возникли из-за приостановки на час проезда транспорта. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявлял режим воздушной тревоги.