Напавшего на школу в Курске подростка подозревают в покушении на теракт

В отношении 16-летнего подростка, который вчера, 10 января, в балаклаве и с молотком в руках ворвался в школу в Курске, возбуждено уголовное дело о покушении на совершение теракта (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ), сообщила пресс-служба регионального управления СКР. Ведомство ранее уже сообщало о возбуждении дела, однако тогда не называлась статья.

«В ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается»,— говорится в сообщении.

По версии следствия, утром 10 января подросток молотком разбил стекла припаркованного у школы автомобиля. После подошел к учебному заведению, повредил стекло входной двери и скрылся. Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявляла, что подросток пытался устроить пожар на первом этаже школы.

О самом происшествии сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Он также писал, что подросток вбежал внутрь школы и разбил еще одно окно. По его словам, у входа в школу он бросил сумку, в которой находились два ножа и бутылка с жидкостью для розжига.

Подробнее об этом — в материале «Протест с молотком».