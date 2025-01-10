В отношении напавшего на курскую школу подростка возбудили уголовное дело

Следственные органы СКР по Курской области возбудили уголовное дело в отношении 16-летнего подростка, который сегодня, 10 января, утром в балаклаве и с молотком в руках ворвался в школу №54. По предварительным данным следствия, он планировал устроить в здании пожар.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МВД России Фото: МВД России

По какой статье возбуждено уголовное дело, в сообщении управления СКР по Курской области не указано. Следователи продолжают устанавливать обстоятельств инцидента.

По версии следствия, утром подросток молотком разбил стекла припаркованного у школы автомобиля. После он подошел к учебному заведению и повредил стекло входной двери, после чего скрылся.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн писал, что подросток вбежал внутрь школы и разбил еще одно окно. По его словам, у входа в школу он бросил сумку, в которой находилось два ножа и бутылка с жидкостью для розжига. Он добавил, что юноша задержан – им оказался ученик другой школы.