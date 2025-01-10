Новые «Яавтобусы» поставит «Газпромбанк лизинг»

Право на поставку 129 новых автобусов в Ярославскую область получило АО «Газпромбанк лизинг». Об этом сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 39 автобусов большого класса и 90 автобусов среднего класса регион возьмет в лизинг. Платежи будут перечислять в течение пяти лет, до марта 2030 года. Начальная цена контракта составляла 4,4 млрд руб. В правительстве области сообщили, что стоимость контракта по итогам аукциона составила 3,7 млрд руб.

Первые автобусы поставят к концу января, а вся техника прибудет в регион до 25 марта. На маршруты в Рыбинске, Переславле-Залесском, Ростовском и Угличском районах новые автобусы выйдут 1 апреля.

Алла Чижова