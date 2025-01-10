Урал попал в зону облета
Европейский авиарегулятор рекомендовал ограничить полеты над Екатеринбургом
Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) рекомендовало авиакомпаниям ограничить полеты над крупными российскими городами, включая Екатеринбург. Рекомендация будет действовать до 31 июля, но к исполнению она необязательна. По мнению авиаэкспертов, она не внесет значительных изменений в полетной программе. При этом они отмечают, что представителям авиакомпаний стоит дождаться результатов расследования инцидента в Актау, прежде чем делать вывод об опасности полетов.
Аэропорт Кольцово
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
EASA в начале января 2025 года выпустило информационный бюллетень, в котором рекомендовала авиакомпаниям воздержаться от полетов над Екатеринбургом, Москвой, Санкт-Петербургом, Ростовом-на-Дону и Самарой. «EASA рекомендует не выполнять полеты в затронутом воздушном пространстве Российской Федерации, расположенном к западу от 60° восточной долготы, на всех высотах и эшелонах полета»,— говорится в официальном сообщении.
На сайте агентства указано, что к таким действиям авиарегулятор решил прибегнуть из-за продолжающейся специальной военной операции (СВО) на Украине, а также авиакатастрофы с воздушным судном Azerbaijan Airlines 25 декабря в Актау (Казахстан). Самолет следовал из Баку в Грозный, но потерпел крушение. В самолете находились 72 человека, из них 38 погибли. Среди пассажиров было два жителя Екатеринбурга, один из них погиб.
«Активация российских систем ПВО, способных действовать на всех высотах, в ответ на запуски украинских ракет и беспилотников, которые распространились вглубь российской территории, может оказать прямое влияние на выполнение полетов в нескольких местах, включая крупные международные аэропорты»,— указано в сообщении.
Рекомендация действует до 31 июля при условии, что ее не пересмотрят раньше. В агентстве отметили, что сейчас ни одна авиакомпания из ЕС не летает в Россию или через нее, но некоторые перевозчики третьих стран продолжают это делать. Впрочем, через несколько дней после авиакатастрофы казахстанская авиакомпания Qazaq Air приостановила полеты из Астаны в Екатеринбург с 28 декабря по 27 января 2025 года для обеспечения безопасности пассажиров и членов экипажа.
Как рассказал «Ъ-Урал» исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев, авиакомпании, которые не находятся в юрисдикции европейского агентства, вполне могут игнорировать эту рекомендацию. Никаких негативных последствий с точки зрения взаимодействия с европейскими авиационными властями отказ от нее не влечет. «На мой взгляд, те, кто считал, что полеты в воздушном пространстве России небезопасны, уже перестали выполнять полеты, либо ограничили маршрутную сеть»,— пояснил он. Главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров в разговоре с «Ъ-Урал» заявил, что к этой рекомендации стоит относиться как к «бюрократической формальности», а для российских авиакомпаний европейское агентство «не указ».
В то же время господин Пантелеев считает, что авиакомпаниям следует подождать результатов расследования авиапроисшествия с азербайджанской авиакомпанией.
В начале этой недели президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вина за крушение самолета азербайджанской авиакомпании AZAL в Актау лежит на представителях России. По его словам, крушения самолета можно было бы избежать, если бы власти Чечни своевременно закрыли воздушное пространство над городом Грозный. По словам президента, план «Ковер» в Грозном был объявлен после того, как самолет был сбит с земли, сообщал ранее «Ъ». По его словам, самолет разбился «вследствие обстрела с земли».
«Принципиальный вопрос — публикация результатов расследования, с одной стороны, и те меры, которые примет РФ в сложившейся ситуации, с другой стороны. Этот момент (с вводом плана "Ковер".— "Ъ-Урал") будет прояснен в ходе расследования авиапроисшествия, это один из краеугольных моментов. Если действительно эта информация подтвердится, то нужно серьезно изучать вопрос, связанный с донастройкой взаимодействия ПВО и гражданской авиации, но это организационные вопросы, которые в принципе уже должны были быть решены в полном объеме»,— считает господин Пантелеев.