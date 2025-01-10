Урал попал в зону облета

Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) рекомендовало авиакомпаниям ограничить полеты над крупными российскими городами, включая Екатеринбург. Рекомендация будет действовать до 31 июля, но к исполнению она необязательна. По мнению авиаэкспертов, она не внесет значительных изменений в полетной программе. При этом они отмечают, что представителям авиакомпаний стоит дождаться результатов расследования инцидента в Актау, прежде чем делать вывод об опасности полетов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аэропорт Кольцово

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Аэропорт Кольцово

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

EASA в начале января 2025 года выпустило информационный бюллетень, в котором рекомендовала авиакомпаниям воздержаться от полетов над Екатеринбургом, Москвой, Санкт-Петербургом, Ростовом-на-Дону и Самарой. «EASA рекомендует не выполнять полеты в затронутом воздушном пространстве Российской Федерации, расположенном к западу от 60° восточной долготы, на всех высотах и эшелонах полета»,— говорится в официальном сообщении.

На сайте агентства указано, что к таким действиям авиарегулятор решил прибегнуть из-за продолжающейся специальной военной операции (СВО) на Украине, а также авиакатастрофы с воздушным судном Azerbaijan Airlines 25 декабря в Актау (Казахстан). Самолет следовал из Баку в Грозный, но потерпел крушение. В самолете находились 72 человека, из них 38 погибли. Среди пассажиров было два жителя Екатеринбурга, один из них погиб.

«Активация российских систем ПВО, способных действовать на всех высотах, в ответ на запуски украинских ракет и беспилотников, которые распространились вглубь российской территории, может оказать прямое влияние на выполнение полетов в нескольких местах, включая крупные международные аэропорты»,— указано в сообщении.

Рекомендация действует до 31 июля при условии, что ее не пересмотрят раньше. В агентстве отметили, что сейчас ни одна авиакомпания из ЕС не летает в Россию или через нее, но некоторые перевозчики третьих стран продолжают это делать. Впрочем, через несколько дней после авиакатастрофы казахстанская авиакомпания Qazaq Air приостановила полеты из Астаны в Екатеринбург с 28 декабря по 27 января 2025 года для обеспечения безопасности пассажиров и членов экипажа.

Как рассказал «Ъ-Урал» исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев, авиакомпании, которые не находятся в юрисдикции европейского агентства, вполне могут игнорировать эту рекомендацию. Никаких негативных последствий с точки зрения взаимодействия с европейскими авиационными властями отказ от нее не влечет. «На мой взгляд, те, кто считал, что полеты в воздушном пространстве России небезопасны, уже перестали выполнять полеты, либо ограничили маршрутную сеть»,— пояснил он. Главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров в разговоре с «Ъ-Урал» заявил, что к этой рекомендации стоит относиться как к «бюрократической формальности», а для российских авиакомпаний европейское агентство «не указ».

В то же время господин Пантелеев считает, что авиакомпаниям следует подождать результатов расследования авиапроисшествия с азербайджанской авиакомпанией.

В начале этой недели президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вина за крушение самолета азербайджанской авиакомпании AZAL в Актау лежит на представителях России. По его словам, крушения самолета можно было бы избежать, если бы власти Чечни своевременно закрыли воздушное пространство над городом Грозный. По словам президента, план «Ковер» в Грозном был объявлен после того, как самолет был сбит с земли, сообщал ранее «Ъ». По его словам, самолет разбился «вследствие обстрела с земли».

«Принципиальный вопрос — публикация результатов расследования, с одной стороны, и те меры, которые примет РФ в сложившейся ситуации, с другой стороны. Этот момент (с вводом плана "Ковер".— "Ъ-Урал") будет прояснен в ходе расследования авиапроисшествия, это один из краеугольных моментов. Если действительно эта информация подтвердится, то нужно серьезно изучать вопрос, связанный с донастройкой взаимодействия ПВО и гражданской авиации, но это организационные вопросы, которые в принципе уже должны были быть решены в полном объеме»,— считает господин Пантелеев.

Алексей Буров