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Жительница Екатеринбурга погибла при крушении самолета в казахстанском Актау

Жительница Екатеринбурга Нармина Игидова погибла при крушении самолета в Актау (Казахстан), пишет портал Е1 со ссылкой на ее супруга.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Говорил с МЧС, Нармина в официальных списках погибших. Я попросил тело отправить сразу в Баку, мы ее там будем хоронить»,— рассказал он изданию.

Сообщается, что погибшая родилась в Баку, но много лет жила на Урале. Она направлялась к родственникам в Азербайджан. В самолете был еще один житель Екатеринбурга – он остался жив. Среди погибших также числится бортпроводник «Уральских авиалиний» Рамин Агаев.

Напомним, авиакатастрофа произошла 25 декабря. На борту самолета, который летел из Баку в Грозный, находились 69 человек.

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