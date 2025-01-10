Джон Кирби усомнился в возможности переговоров по Украине в ближайшее время

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что переговоры России и Украины в ближайшее время вряд ли возможны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kevin Lamarque, Reuters Фото: Kevin Lamarque, Reuters

«Сейчас нет ожидания, что одна или другая сторона готова вести переговоры»,— сказал он на брифинге для журналистов (цитата по ТАСС). По его словам, США продолжат оказывать военную помощь Украине с целью упрочить ее позиции в случае переговоров с РФ.

9 января США объявили о выделении $500 млн помощи Киеву, куда будут включены дополнительные ракеты для ПВО, боеприпасы «воздух—земля» и комплектующие для F-16.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия будет приветствовать контакты с администрацией США на высшем уровне. И Владимир Путин, и Дональд Трамп заявляли о готовности к встрече. Однако 7 января господин Трамп назвал неуместными возможные контакты с российским президентом до своей инаугурации, которая пройдет 20 января.