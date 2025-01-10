В Ростове пройдут массовые отключения света 14 и 15 января

В нескольких районах Ростова пройдут массовые отключения электроэнергии 14 и 15 января. Информация об этом появилась на сайте «ДонЭнерго».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Отключения связаны с техническим обслуживанием оборудования. Отключения будут проводиться в Первомайском, Ворошиловском, Кировском, Железнодорожном и пролетарском районах.

Время работ займет с 9 до 17.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал о технологическом нарушении в сети 6 кВ, произошедшем 10 января. По этой причине часть центра донской столицы осталась без света на несколько часов.

Анна Марьина