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В Ростове пройдут массовые отключения света 14 и 15 января

В нескольких районах Ростова пройдут массовые отключения электроэнергии 14 и 15 января. Информация об этом появилась на сайте «ДонЭнерго».

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Отключения связаны с техническим обслуживанием оборудования. Отключения будут проводиться в Первомайском, Ворошиловском, Кировском, Железнодорожном и пролетарском районах.

Время работ займет с 9 до 17.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал о технологическом нарушении в сети 6 кВ, произошедшем 10 января. По этой причине часть центра донской столицы осталась без света на несколько часов.

Анна Марьина

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