Часть центра Ростова вновь осталась без света из-за аварии

Вечером, 10 января, в Ростове произошло технологическое нарушение в сети 6 кВ. По этой причине часть центра донской столицы осталась без света на несколько часов. Об этом сообщает компания «Донэнерго».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Светлана Привалова, Коммерсантъ Фото: Светлана Привалова, Коммерсантъ

В зону отключения света попали следующие адреса: пер. Семашко, ул. Текучева, пер. Соборный, ул. Мечникова, ул. Варфоломеева, ул. Филимоновская, ул. Лермонтовская, ул. Тельмана, просп. Ворошиловский, просп. Буденовский.

Восстановить электроснабжение планируется примерно к 19:00.

Как писал «Ъ-Ростов», утром в Ростове произошла еще одна авария в сети. В результате был отключен свет в центре города на один час.

Анастасия Казуков