Мадуро в третий раз вступил в должность президента Венесуэлы

Николас Мадуро на церемонии инаугурации в здании Национальной ассамблеи Венесуэлы принес присягу на конституции страны и вступил в должность президента третий раз подряд. Срок его полномочий завершится в 2031 году. Российскую делегацию на мероприятии возглавляет председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Клянусь во имя народа Венесуэлы и перед этой конституцией, что исполню все заветы, все мои обязательства в соответствии с конституцией и законами Венесуэлы»,— сказал Николас Мадуро на церемонии. Впервые он занял пост главы государства в 2013 году.

В связи с инаугурацией в Каракасе усилили меры безопасности, центр перекрыли для проезда транспорта отрядами полиции и нацгвардии. Здание парламента патрулируют сотрудники военной контрразведки. Оппозиция, накануне проводившая протесты с участием нескольких сотен человек, призывала выходить на демонстрации в день вступления Николаса Мадуро в должность президента.

Оппозиция считает, что состоявшиеся 28 июля президентские выборы были сфальсифицированы. По официальным данным, Николас Мадуро набрал 51,95% голосов, а его соперник Эдмундо Гонсалес — 43,18%. В том же месяце несогласные с результатами устраивали протесты в Каракасе и других городах, произошли столкновения с правоохранителями, задержали около 2 тыс. человек.

Лусине Баласян