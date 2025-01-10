ФМБА: у 5-10% детей, госпитализированных с ОРВИ, обнаруживается метапневмовирус

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) сообщило, что среди детей раннего возраста, госпитализированных с ОРВИ, в 5-10% случаев обнаруживается метапневмовирус. Ранее в Минздраве сообщали, что метапневмовирус относится к типичным возбудителям ОРВИ. Роспотребнадзор на фоне сообщений о вспышке вируса в Китае отчитывался о снижении заболеваемости ОРВИ в России более чем на 50% за неделю с 1 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

В ФМБА напомнили, что к симптомам метапневмовирусной инфекции относят типичные проявления ОРВИ — кашель, насморк, повышенную температуру. Агентство призвало граждан обращаться к специалистам при появлении указанных симптомов.

О вспышке метапневмовируса в Китае стало известно в конце декабря. На текущий момент число подтвержденных случаев в Китае неизвестно. Фиксируются также заражения в других странах — Малайзии, Гонконге, Казахстане. Роспотребнадзор сообщал, что держит ситуацию с распространением вируса в России на контроле. Главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов говорил, что на 51-й неделе 2024 года доля метапневмовируса составила лишь 0,1% в структуре возбудителей ОРВИ, что ниже по сравнению с аналогичной неделей 2023 года (0,8%). По данным Роспотребнадзора, с 1 по 7 января было выявлено 307,9 тыс. случаев заболевания, тогда как неделей ранее — 618,8 тыс.

Подробнее — в материале «Ъ» «У кого что болит».

Полина Мотызлевская