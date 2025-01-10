Израиль атаковал военные объекты хуситов в Йемене

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении ударов по военной инфраструктуре йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) на западном побережье и в глубине Йемена. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал атаку ответом на агрессию хуситов против израильских граждан. Йеменский телеканал Al Masirah утверждает, что удар был нанесен в центре столицы Саны, где проходила масштабная демонстрация в поддержку палестинцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Israel Defense Forces Фото: Israel Defense Forces

Как сообщила пресс-служба ЦАХАЛа, израильские ВВС нанесли удары по военной инфраструктуре на территории электростанции Хизаз. По утверждению израильских военных, это центральный источник энергии для обеспечения ресурсов хуситов. Атакам также подверглись объекты в портах Ходейда и Рас-Иса.

«Хуситы — это подразделение Ирана, которое служит террористическим целям иранской оси на Ближнем Востоке. Они представляют угрозу для Израиля и всего региона, включая нарушение свободы мирового судоходства. Повторяю: мы не будем терпеть нападения на наших граждан и нашу страну»,— говорится в заявлении Биньямина Нетаньяху.

По данным «Аль-Арабия», удары по портам наносились израильской армией совместно с ВВС США и Великобритании. Al Masirah со ссылкой на корреспондента передает, что атакам подверглись районы у центральной площади Саны, где собирались люди для марша в поддержку палестинцев в секторе Газа. Последствия атак не уточняются. Вместе с тем сегодня, 10 января, хуситы сообщили об атаке американского авианосца USS Harry S. Truman в Красном море.

О конфликте в регионе — в материале «Ъ» «Большая ближневосточная волна».

Лусине Баласян