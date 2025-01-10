Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Израиль атаковал военные объекты хуситов в Йемене

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении ударов по военной инфраструктуре йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) на западном побережье и в глубине Йемена. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал атаку ответом на агрессию хуситов против израильских граждан. Йеменский телеканал Al Masirah утверждает, что удар был нанесен в центре столицы Саны, где проходила масштабная демонстрация в поддержку палестинцев.

Фото: Israel Defense Forces

Фото: Israel Defense Forces

Как сообщила пресс-служба ЦАХАЛа, израильские ВВС нанесли удары по военной инфраструктуре на территории электростанции Хизаз. По утверждению израильских военных, это центральный источник энергии для обеспечения ресурсов хуситов. Атакам также подверглись объекты в портах Ходейда и Рас-Иса.

«Хуситы — это подразделение Ирана, которое служит террористическим целям иранской оси на Ближнем Востоке. Они представляют угрозу для Израиля и всего региона, включая нарушение свободы мирового судоходства. Повторяю: мы не будем терпеть нападения на наших граждан и нашу страну»,— говорится в заявлении Биньямина Нетаньяху.

По данным «Аль-Арабия», удары по портам наносились израильской армией совместно с ВВС США и Великобритании. Al Masirah со ссылкой на корреспондента передает, что атакам подверглись районы у центральной площади Саны, где собирались люди для марша в поддержку палестинцев в секторе Газа. Последствия атак не уточняются. Вместе с тем сегодня, 10 января, хуситы сообщили об атаке американского авианосца USS Harry S. Truman в Красном море.

О конфликте в регионе — в материале «Ъ» «Большая ближневосточная волна».

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...