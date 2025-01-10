Центр Ростова частично остался без света из-за аварии в сети
Примерно в 12:40 в донской столице произошло технологическое нарушение в сети 6 кВ. В результате часть центральных улиц города остались без света. Об этом сообщает пресс-служба компании «Донэнерго».
Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ
В список отключений вошли дома и предприятия, расположенные по следующим адресам: ул. Большая Садовая, пер. Университетский, пер. Семашко. пер. Кольцовский, ул. Социалистическая, ул. Петровская, ул. Береговая, ул. Седова, ул. Нижнебульварная, ул. Набережная, просп. Ворошиловский, ул. Ульяновская, ул. Обороны, ул. Станиславского, ул. Тургеневская, ул. Шаумяна, ул. Темерницкая.
Восстановить электроснабжение планируется в течение одного часа.