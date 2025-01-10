Чешский чемпион мира по хоккею Недоманский назвал русских примитивной нацией

Чемпион мира по хоккею 1972 года в составе сборной Чехословакии Вацлав Недоманский в интервью iDNES.cz назвал русских примитивной нацией. Он заявил, что не хочет иметь с русскими ничего общего, добавив, что немногие выходцы из России, с которыми он играл, были «психически нормальными».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вацлав Недоманский

Фото: Rudi Blaha / AP Вацлав Недоманский

Фото: Rudi Blaha / AP

«По моему мнению, русские, за исключением блестящих писателей или композиторов, являются примитивной нацией. Так было всегда, и это стало особенно актуально после 1918 года»,— заявил Вацлав Недоманский.

Свое заявление он сделал, рассуждая об успехах российского хоккеиста Александра Овечкина и о его попытках побить рекорд Уэйна Гретцки по забитым голам. «Вероятно, его успех (установление Овечкиным нового рекорда.— ''Ъ'') лишь вопрос времени. Но я буду честен: я бы предпочел, чтобы Гретцки обогнал канадский хоккеист, чем российский»,— заявил бывший чешский нападающий.

На его счету в составе сборной Чехословакии серебро (1968) и бронза (1972) Олимпийских игр, одна золотая (1972), пять серебряных (1965, 1966, 1968, 1971, 1974) и три бронзовые (1968, 1970, 1973) медали чемпионатов мира. В 1974 году Недоманский совершил побег из соцлагеря, переселился в Канаду, где начал выступать за канадскую сборную. В 2019 году Недоманский был включен в Зал хоккейной славы.