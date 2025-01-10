Дончан попросили не приближаться к сбитым обломкам БПЛА

Глава Куйбышевского района Алексей Голосовский обратился к жителям после ночной атаки беспилотников на Ростовскую область. В своем Telegram-канале он призвал население не подходить к обломкам дронов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Господин Голосовский напомнил, что фрагменты сбитых БПЛА могут быть небезопасны. В случае их обнаружения необходимо как можно быстрее позвонить в службу «112».

Ранее «Ъ-Ростов» писал, в ночь на 10 января средства ПВО уничтожили 16 беспилотников над Ростовской областью. В результате воздушной атаки начался пожар на промпредприятии в селе Крым Мясниковского района. Кроме того, возгорание произошло в одном из домовладений села Чалтырь. В хуторе Крюков БПЛА повредили семь домовладений и школу — были помечены фасады и кровля, выбиты стекла. По данным врио губернатора региона Юрия Слюсаря, пострадавших и жертв среди жителей нет.

Анна Анисова