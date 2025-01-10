Контракт на реконструкцию улицы Пугачева в Уфе продлен до 10 ноября

Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Уфы (УСРДИС) и АО «Башкиравтодор» продлили до 10 ноября 2025 года действие контрактов на реконструкцию участка улицы Пугачева, следует из документа на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Тимур Якупов, Коммерсантъ Фото: Тимур Якупов, Коммерсантъ

Улица Пугачева реконструируется в два этапа — первый включает в себя участок от монумента Дружбы до Бельской улицы, второй — участок между Бельской и Бородинской улицами. Генподрядчикам на обоих участках выступает «Башкиравтодор». Работы ведутся в рамках проекта «Южные ворота», в который также входят строительство улицы Генерала Рыленко и развязки улицы Генерала Рыленко с улицей Пугачева (эти объекты введены в эксплуатацию осенью 2024 года).

Общая стоимость ремонта улицы Пугачева составляет 2,4 млрд руб., хотя при заключения контрактов в апреле 2022 года их стоимость составляла менее 2,3 млрд руб. В первой версии сроком завершения работ было обозначено 25 ноября 2023 года, однако спустя четыре месяца после подписания контрактов сроки были продлены до 30 июня 2024 года.

За два дня до этой даты стороны вновь договорились о переносе завершения работ на 20 декабря 2024 года, однако в тот же день УСРДИС и «Башкиравтодор» подписали новое соглашение о переносе сроков на осень 2025 года.

Изменения условий контрактов стали поводом для претензий со стороны прокуратуры Башкирии, которая требует отменить допсоглашения и взыскать с «Башкиравтодора» неустойку по двум контрактам на общую сумму свыше 97 млн руб.

Идэль Гумеров