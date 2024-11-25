В Башкирии с крупнейших дорожных подрядчиков взыскивают 192 млн рублей неустойки

Арбитражный суд Башкирии начал рассматривать исковые заявления республиканской прокуратуры к АО «Башкиравтодор», ООО «Дортрансстрой» и АО «Уралмостострой», а также к Управлению по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы (УСРДИС). По мнению прокуратуры, дорожные подрядчики и УСРДИС незаконно продлевали действия муниципальных контрактов и переносили сроки завершения работ по объектам в рамках проекта «Южные ворота». За нарушение графиков работ истец просит взыскать с генподрядчиков 192,7 млн руб. неустойки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Уфа», ранее арбитражный суд принял в производство иск к УСРДИС и «Башкиравтодору» из-за первого этапа реконструкции улицы Пугачева. Надзорное ведомство требует отменить дополнительное соглашение между сторонами от 28 июня 2024 года о продлении срока работ до 20 декабря, а также просит суд взыскать с генподрядчика 57 млн руб. неустойки.

Те же самые действия инкриминируются УСРДИС и «Башкиравтодору» при втором этапе реконструкции улицы Пугачева, в этом случае истец просит взыскать 40,2 млн руб. неустойки.

Аналогичные претензии надзорное ведомство предъявляет к контрактам УСРДИС с «Дортрансстроем» и «Уралмостостроем». Отвечающий за строительство улицы Генерала Рыленко «Дортрансстрой» должен заплатить, уверены в прокуратуре, 27,7 млн руб., а строивший развязку «Уралмостострой» — 67,8 млн руб.

Реализация проекта «Южные ворота» началась в апреле 2022 года. Изначально работы должны были быть выполнены в ноябре 2023 года, но затем дата окончания была перенесена на 30 июня 2024 года. На данный момент завершилось строительство улицы Генерала Рыленко и развязки с улицей Пугачева. Работы в рамках первого этапа реконструкции улицы Пугачева должны закончиться до конца года, на данный момент открыто движение по половине проезжей части на участке от монумента Дружбы до Бельской улицы. Второй этап реконструкции (участок между Бельской и Бородинской улицами) скорее всего завершится в третьем квартале 2025 года. Общая стоимость контрактов на сегодняшний день превышает 6,4 млрд руб.

Предварительные судебные заседания по делам назначены на период с 17 по 20 декабря.

Идэль Гумеров