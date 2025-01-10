Минпросвещения расширит функцию подачи документов через «Госуслуги» на колледжи

Минпросвещения предложило абитуриентам колледжей подавать документы для поступления через сервис «Поступление в вуз онлайн», доступный на «Госуслугах». Соответствующий проект постановления опубликован на портале нормативных правовых актов. Сейчас с помощью сервиса можно подать документы на факультеты высших учебных заведений, для абитуриентов программ среднего профессионального образования он не доступен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Проект вносит изменения в постановление правительства от 26 января 2023 года №89 «О функционировании суперсервиса ''Поступление в вуз онлайн''». Ведомство предлагает расширить работу сервиса также на образовательные учреждения, реализующие программы СПО. Обсуждение проекта должно завершиться к 26 января.

Сервис «Поступление в вуз онлайн» работает на базе «Госуслуг» с 2021 года. С помощью него абитуриенты могут подать документы в любой государственный и муниципальный вуз, их филиалы, а также в частные вузы, имеющие бюджетные места. В приемную кампанию 2024 года было подано около 8 млн заявлений от более чем 1 млн абитуриентов. Доля заявлений, поданных через сервис «Поступление в вуз онлайн», выросла с 35% в 2023 году до 44% в 2024-м.

Полина Мотызлевская