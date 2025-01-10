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68% ростовчан выступают за полный запрет продажи вейпов

Накануне председатель Госдумы Вячеслав Володин направил в профильный комитет палаты по охране здоровья законопроект о запрете розничной продажи электронных сигарет и жидкостей для них. 68% экономически активных ростовчан поддерживают инициативу. Об этом говорится в исследовании по итогам опроса, проведенного сервисом по поиску работы Superjob

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Согласно опросу, женщины поддерживают запрет чаще мужчин (73% против 62%). За полный отказ от продажи электронных сигарет выступают 77% ростовчан в возрасте от 35 до 44 лет. Среди более молодых горожан поддерживают инициативу 59%.

Сторонниками запрета реализации вейпов чаще являются некурящие респонденты (71%). Среди курящих обычные сигареты большинство также высказывается в пользу запрета (67%).

Среди курящих электронные сигареты только 14% респондентов поддержали предложение господина Володина.

Напомним, как писал «Ъ-Ростов», ранее депутат Госдумы РФ от Краснодарского края Дмитрий Гусев сообщил на конференции в Ростове о том, что в федеральный парламент был внесен законопроект, повышающий ответственность маркетплейсов за качество реализуемых на их платформах БАДов. Этому предшествовал рост популярности среди несовершеннолетних аромаингаляторов для носа

Анастасия Казуков

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